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В Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе
Сегодня, 9:30
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nastya960

В Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе

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Инцидент произошел около часа ночи 11 ноября.

Этой ночью в центре Петербурга у станции метро "Площадь Восстания" на Лиговском проспекте двое неизвестных мужчин устроили потасовку прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщил Артём Пряхин в группе ДТП и ЧП.

Инцидент произошел около часа ночи 11 ноября. Мужчин в итоге разняли прохожие, никто не пострадал. Причина драки неизвестна.

Ранее опубликовали видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Пряхин)

Теги: драка, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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