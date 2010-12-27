В Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе

Инцидент произошел около часа ночи 11 ноября.

Этой ночью в центре Петербурга у станции метро "Площадь Восстания" на Лиговском проспекте двое неизвестных мужчин устроили потасовку прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщил Артём Пряхин в группе ДТП и ЧП.

Инцидент произошел около часа ночи 11 ноября. Мужчин в итоге разняли прохожие, никто не пострадал. Причина драки неизвестна.

Ранее опубликовали видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Пряхин)