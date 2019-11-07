Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Политики подрались из-за импорта электроэнергии.

Представитель Зеленского в кабмине Андрей Герус и экс-депутат Рады Олег Ляшко подрались в аэропорту. Об этом сообщил один из участников ссоры в аккаунте на Facebook. Бывший депутат Верховной Рады восьмого созыва нашел Геруса в Борисполе, чтобы поговорить с ним по поводу возобновления импорта электроэнергии с Россией.

Радикально настроенный политик не нашел слов для доказательств своей позиции и напал на парламентария. Напомним, что Герус отвечает за вопросы энергетики и ЖКХ по Украине

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В результате конфликт закончился для Андрей Геруса разорванной рубашкой. Драка между политиками попала на запись с камеры мобильного устройства. Спустя несколько часов после того, как общественность узнала о ситуации, в YouTube выложили ролик с дракой Геруса и Ляшко.



Фото: Facebook/Andriy Gerus

Видео: YouTube/АЛЕКСЕЙ МАЛЮТИН

