Первый тренер Мостового уверен, что у футболиста нет настроения играть за "Зенит"

Андрей Лебедев заявил, что хавбеку нужно покинуть петербургский клуб. Причиной назван плохой эмоциональный фон, который привёл к промаху с пенальти в матче против "Спартака".

Первый наставник полузащитника "Зенита" Андрея Мостового Андрей Лебедев в интервью изданию "Спорт день за днём" высказал мнение, что футболисту пора уходить из петербургского клуба.

Поводом для разговора стал нереализованный 11-метровый удар Мостового в послематчевой серии Кубка России против московского "Спартака". Лебедев заявил, что по игроку видно: настроения выступать за "Зенит" у него нет. По словам тренера, футболист прекрасно понимал, почему вышел на матч против "красно-белых" — сказалась ротация состава.

Специалист также отметил, что в промахе с "точки" виноват эмоциональный фон. Когда отсутствует нужный настрой, уверенность тоже пропадает, а случайностей в футболе не бывает. По убеждению Лебедева, Мостовому давно пора перейти в другую команду и там играть в полную силу.

