Беглов поздравил петербуржцев с Днём космонавтики

Губернатор напомнил о вкладе Ленинграда в освоение космоса и анонсировал Неделю космоса в городе.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём космонавтики. 65 лет назад Советский Союз открыл эру пилотируемой космонавтики, и знаменитое гагаринское "Поехали!" стало символом прорыва и победы нашего народа. Глава города подчеркнул, что Петербург стоял у истоков космической программы и сегодня остаётся важнейшим центром создания новейшей техники и подготовки специалистов.

В своём обращении Беглов отметил, что в непростых условиях послевоенного восстановления наши учёные и инженеры смогли создать мощные ракеты и сложнейшие технические системы. По решению президента сегодня реализуются национальные проекты "Космос" и "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки". Губернатор напомнил, что в Газодинамической лаборатории в Петропавловской крепости под руководством Валентина Глушко испытывались первые прототипы ракетных двигателей.

Сегодня предприятия Петербурга создают космические аппараты для связи, научных исследований и дистанционного зондирования Земли, участвуют в проектах по освоению дальнего космоса. На орбиту запущены десятки спутников, спроектированных и выпущенных в Северной столице.

Наша задача – воспитать и подготовить будущих космонавтов и создателей космической техники. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

К юбилейному Дню космонавтики приурочена объявленная президентом Неделя космоса. В Петербурге подготовлена масштабная программа для школьников и молодёжи: праздники, конкурсы и фестивали проходят в Историческом парке "Россия – моя история", Музее космонавтики имени Глушко, Академическом университете имени Алфёрова, Музее связи имени Попова, Дворце творчества юных.

