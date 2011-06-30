В День космонавтики "Лахта Центр" окрасится в фиолетовый цвет

В воскресенье, 12 апреля, в День космонавтики, на фасаде Лахта Центра включат фиолетовую подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса. Огни зажгутся в честь 65-летия первого полёта человека в космос.

Небоскреб будет подсвечен с 20:00 12 апреля до 6:00 утра 13 апреля. Фиолетовый цвет выбран не случайно — он символизирует космическое пространство и неизведанные галактики. Лахта Центр уже традиционно участвует в городских праздниках, включая памятные и государственные даты.

В прошлом году башня зажигалась цветами российского триколора, а также в честь Дня города и Нового года. На этот раз архитектурная подсветка будет посвящена подвигу Юрия Гагарина и достижениям отечественной космонавтики.

Ранее Piter.TV сообщал, что обсуждения планировки территории под новые небоскребы в Лахте возобновили.

