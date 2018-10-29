Половина жителей СЗФО не нарушают режим питания даже в отпуске

Большинство путешественников стараются жить по привычному графику и не давать себе поблажек.

Сервис Авито Путешествия выяснил, как меняется поведение жителей Северо-Западного федерального округа в поездках. Оказалось, что большинство (65%) не готовы полностью отказываться от своего распорядка даже на отдыхе. Почти две трети россиян (62%) стараются не давать себе поблажек и живут на отдыхе по привычному графику. Расслабиться и забыть о рутине планируют лишь 10% опрошенных.

Самые стойкие привычки связаны с заботой о себе: 43% путешественников не пропускают бьюти-рутины в поездках (среди женщин — 53%, среди зумеров 18–24 лет — 57%). Также путешественники стараются соблюдать привычный режим питания (42%) и сна (39%). Чуть меньше трети (31%) находят время на спорт, а 30% (чаще мужчины — 34%) продолжают проверять рабочую почту. Молодые респонденты (18–24 лет) чаще других (30%) уделяют время саморазвитию и чтению в отпуске.

Помимо бытовых привычек, у россиян сформировались и особые "дорожные" традиции. Самая популярная — покупка магнитиков и открыток (49%), причём женщины увлекаются этим чаще мужчин (57% против 39%). 39% опрошенных не отступают от ритуалов на удачу: присаживаются на дорожку или смотрятся в зеркало перед выходом из дома. 32% верят в силу мест: бросают монетки в фонтаны, трут памятники или загадывают желания в особых местах. Гастрономические ритуалы (кофе в аэропорту или дегустация локальной еды) важны для 28%, а цифровые ритуалы вроде фото билета на фоне паспорта популярны у 24% опрошенных (среди зумеров — у 40%). Замыкают список "приятные мелочи": 17% россиян обязательно покупают снеки в дорогу и хлопают пилотам при посадке.

Чтобы поддерживать привычный ритм, важно правильно выбрать место размещения. Например, для тех, кто ценит режим сна, критически важны плотные шторы, а для следящих за питанием — наличие собственной кухни. Мы внимательно следим за тем, чтобы описания жилья на платформе соответствовали реальности, и пользователи могли заранее предусмотреть все необходимые опции. Елена Круглова, HR-бизнес-партнёр Авито Путешествий

