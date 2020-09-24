Семак назвал "Краснодар" главным соперником "Зенита"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции оценил подготовку команды к игре 24-го тура Российской премьер-лиги. Соперником станет "Краснодар".

Специалист отметил, что в последние три сезона именно эта команда является для его клуба, пожалуй, основным конкурентом. Он добавил, что вся борьба в текущем сезоне ещё впереди. При этом, по словам наставника, не имеет значения, какой из оставшихся матчей окажется самым решающим. Можно одержать победу над принципиальным соперником, но уступить в другой встрече. Важность каждого заработанного трёхочкового результата будет равнозначной. Поэтому коллектив готовится к каждой игре.

Матч состоится в субботу, 12 апреля, в Северной столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар". "Зенит" располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров московский "Локомотив".

Фото: Piter.tv