Умер экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу

Бывший главный тренер футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Румынии.

Последним местом работы тренера была сборная Румынии. В конце марта нынешнего года специалист потерял сознание на тренировке и был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что Луческу перенес инфаркт. Следующие матчи чемпионата Румынии всех дивизионов начнутся с минуты молчания в память о тренере.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял "Зенит" с 2016-го по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России и бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

