"Зенит" и швейцарский "Сьон" могут обмениваться молодыми футболистами

Информацию подтвердил президент клуба из Швейцарии.

Футбольный клуб "Зенит" и швейцарский "Сьон" могут обмениваться молодыми игроками в рамках партнерства на уровне академий и юношеских команд. Об этом заявил Sport24 президент "Сьона" Кристиан Константин.

Ранее в СМИ была информация, что оба клуба близки к заключению партнерства и обмену молодыми футболистами. Константин подтвердил эту информацию. При этом, по словам президента "Сьона", пока еще ничего не сделано в этом направлении.

Совместно с академиями мы сейчас создаем школу, которая будет вести молодых игроков вплоть до университетского образования. И в этих рамках кое-что можно сделать. Кристиан Константин, президент "Сьона"

Напомним, "Зенит" сыграл два товарищеских матча против "Сьона" в прошлом году. В августе сине-бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. В сентябре прошла вторая встреча, которая также завершилась победой команды Сергея Семака (5:3).

