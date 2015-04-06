С начала года в Петербурге на платной парковке водители были оштрафованы 116,2 тыс. раз

Выявили 7,8 тыс. автомобилей с закрытыми регистрационными знаками и 3,6 тыс. машин без госномеров.

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги работы в части администрирования нарушений правил пользования платной парковкой за три месяца 2026 года. Об этом рассказали в ведомстве 10 апреля.

Всего вынесли 116,2 тыс. штрафов. Выявили 7,8 тыс. автомобилей с закрытыми регистрационными знаками и 3,6 тыс. машин без госномеров. Кроме того, 895 водителей припарковались на местах для инвалидов.

Парковочное пространство Северной столицы насчитывает свыше 48 тыс. мест, включая 5,1 тыс. мест для маломобильных граждан.

Фото: Piter.TV