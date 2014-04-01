В центре Петербурга выросли тарифы на парковку

В Петербурге повысили стоимость парковки в самом центре города. Комитет по транспорту скорректировал тарифы на пяти стоянках в Центральном районе, пишет "Петербургский дневник".

Теперь час стоянки для мотоциклов и легковых автомобилей (категории A и B) обойдётся в 200 рублей. Новые цены действуют на популярных площадках:

Площадь Островского;

Лиговский проспект;

Греческая площадь;

Казанская площадь;

Конюшенная площадь.

Ранее тариф на этих участках составлял 150 рублей в час.

В ведомстве пояснили, что повышение связано с высоким спросом на парковочные места и необходимостью уравнять цены с тарифами в прилегающих зонах платной парковки. Цель изменений — оптимизировать использование стоянок в густонаселённом и популярном у туристов районе.

Автомобилистам рекомендуют учитывать новые цены при планировании маршрутов. Подробную информацию о городских парковках можно найти на сайте СПб ГКУ "ГЦУП" (gcup.spb.ru) или узнать по телефону круглосуточной поддержки: +7 (812) 417-51-07.

