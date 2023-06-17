Дивеев рассказал о намерениях "Зенита" выиграть РПЛ

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев заявил о намерениях сине-бело-голубых выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дивеев отметил, что для "Зенита" очень важно набирать максимум очков в каждом матче. В игре 23-го тура РПЛ команда обыграла на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Также защитник напомнил, что 8 апреля сине-бело-голубые сыграют против "Спартака" в рамках Кубка России. Встреча состоится на "Газпроп Арене" в Санкт-Петербурге.

Все мысли только о первом месте. С победой и ждем всех на кубковой битве. Игорь Дивеев, защитник "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 51 очко в 23 турах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. Команды сыграют друг с другом 12 апреля.

