На улице Рихарда Зорге построили центр бытовых услуг

В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершили строительство нового центра бытового обслуживания. Двухэтажное здание находится на улице Рихарда Зорге. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию городские власти выдали 9 апреля 2026 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Площадь комплекса превышает 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрено несколько помещений, где будут работать различные сервисы для жителей района. Здесь планируют открыть салон красоты, аптеку, ювелирную мастерскую, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники и мобильных телефонов. Также в здании появится пункт выдачи интернет-заказов.

Первый этаж займёт продуктовый магазин, что позволит посетителям совмещать покупки с решением бытовых вопросов.

Строительством занималась компания ООО "МФЦБО". В рамках условий проекта часть помещений в комплексе передадут городу. Сейчас инвестор готовит документы на передачу площадей общей площадью не менее 185 квадратных метров.

Новый центр должен сделать бытовые услуги более доступными для жителей ближайших кварталов. Благодаря расположению внутри жилой застройки большинство необходимых сервисов можно будет получить в шаговой доступности от дома.

Фото: Комитет по инвестициям