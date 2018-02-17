Аэродром общего назначения в Ленобласти обеспечили 700 кВт дополнительной мощности

Специалисты "Россети Ленэнерго" завершили проект по электрификации аэродрома общего назначения в Ленинградской области. Объекту было выделено 700 кВт дополнительной мощности, благодаря чему суммарный объем присоединенной мощности достиг 800 кВт, пишет "Петербургский дневник".

Для обеспечения надежного электроснабжения энергетики построили новую инфраструктуру. Ключевым этапом стало возведение комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащенной двумя силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА каждый.

В рамках проекта также были выполнены следующие работы:

Строительство воздушно-кабельной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ.

Монтаж современной интеллектуальной системы учета электроэнергии.

В компании подчеркнули, что для реализации проекта использовалось оборудование исключительно российского производства. Электроснабжение аэродрома теперь осуществляется от подстанции 35 кВ по сетям 0,4 кВ.

