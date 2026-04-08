Надежность электроснабжения для 50 тыс. домов повысили в Киришском районе Ленобласти

Специалисты филиалов "Россети Ленэнерго" — "Тихвинские электрические сети" и "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" — завершили модернизацию участка воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе компании.

В ходе работ была произведена замена 550 метров провода, проходящего над рекой Волхов. Особую сложность представлял тот факт, что ЛЭП пересекает водную преграду шириной более 400 метров, а высота линии над водой достигает почти 20 метров. Несмотря на технические трудности, все работы проводились без отключения потребителей от электроснабжения.

Для выполнения задачи использовалась высокопроходимая техника и нестандартный метод монтажа. По словам первого заместителя директора — главного инженера филиала "Тихвинские электрические сети" Сергея Ломунова, операция выглядела следующим образом:

На одном берегу установили барабан с трос-лидером, конец которого прикрепили к лебедке на катере.

Судно переправило трос на противоположный берег, где его закрепили за новый провод.

Затем с помощью лебедки провод раскатали и закрепили на опорах.

В проекте было задействовано 20 специалистов и 10 единиц техники. Модернизация позволит повысить надежность и качество электроснабжения для 49 600 жилых домов и дачных участков Киришского района, а также обеспечит бесперебойную работу тяговых подстанций, питающих электропоезда Киришского и Волховского направлений.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе завершили капремонт почти 8 км воздушной линии электропередачи.

Фото: Pxhere