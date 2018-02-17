Капитан "Спартака" Зобнин извинился перед фанатами "Зенита"

Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин высказался об инциденте после матча с "Зенитом" в Кубке России. Его слова приводит портал "Чемпионат".

"Зенит" уступил "Спартаку" в финале Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сине-бело-голубые уступили сопернику (6:7). После матча с фанатского сектора "Зенита" в сторону игроков команды гостей полетели бутылки.

Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой. Роман Зобнин, полузащитник "Спартака"

В финале Пути регионов Кубка России "Спартак" сыграет против московского ЦСКА. Победитель пары сыграет в Суперфинале турнира против "Краснодара" или московского "Динамо".

Ранее Семак объяснил причину поражения "Зенита" в матче со "Спартаком"

