Петтери Орпо заметил, что Вашингтон заинтересован в сохранении войск в Европе.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но угрозы вашингтонской администрации в адрес НАТО по выводу войск с территории европейского регионального сообщества просто не стоят внимания. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в комментарии для местного и здания Iltalehti. Иностранный чиновник из Хельсинки пояснил результаты рабочего визита генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте в Белый дом. Западный политический деятель рассказал, сто власти из США уже довольно долгое время угрожали пересмотреть отношение к защите ЕС, поэтому заявления Дональда Трампа не являются чем-то особенным.

Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы. Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе. Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии

В Финляндии заметили, что решение о выходе из состава НАТО может принять только американский конгресс.

