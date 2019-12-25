Миллер объяснил, почему "Газпром" купил "Зенит"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, почему компания купила футбольный клуб "Зенит". Об этом он рассказал в сериале "Зенит навсегда".

По словам Миллера, стимулом приобрести "Зенит" стал трансфер полузащитника сине-бело-голубых Владимира Быстрова в "Спартак" летом 2025 года. На тот момент "Газпром" был титульным спонсором клуба. Миллер подчеркнул, что компании были непонятны мотивы такого трансфера, и сделку пытались приостановить.

Однако ответ был очень лаконичный: "Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со "Спартаком", подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел". И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 51 очко после 23 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

