Казаки Петербурга получат из бюджета 1,5 млн рублей

В Северной столице утвердили выделение субсидий казачьим обществам. Средства пойдут на патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиционной культуры.

Губернатор Александр Беглов подписал документ о предоставлении субсидий казачьим объединениям города. В 2026 году из казны Петербурга на эти цели направят 1,5 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, финансирование получат не все претенденты, а лишь победители конкурсного отбора. Власти считают, что такой подход позволит отобрать наиболее достойные проекты и организации.

Деньги предназначены для проведения мероприятий, сохраняющих казачью самобытность и воспитывающих подрастающее поколение в духе патриотизма.

Чиновники перечислили несколько ожидаемых результатов. Во-первых, казачьи общества и иные объединения начнут активнее взаимодействовать друг с другом, организуя совместные события. Во-вторых, ожидается повышение роли казачества в патриотическом воспитании детей и молодёжи. В-третьих, творческие коллективы, хранящие уникальную культуру, станут чаще участвовать в просветительских проектах. Кроме того, в городе прогнозируют рост числа положительных упоминаний о деятельности казаков и повышение интереса жителей к их культурному наследию.

Ранее эксперты назвали причины массовых закрытий ресторанов в Петербурге.

