Неизвестные требуют от горсуда 120 биткоинов. Под раздачу попали и районные суды

Сейчас посетителей вывели из Красногвардейского, Фрунзенского и Московского судов.

Днем в четверг, 28 ноября, в объединенной пресс-службе судов Петербурга объявили о "минировании" городского суда. На электронную почту суда поступило письмо, в котором неизвестные рассказали, что "ведется наблюдение за входами и подъездами", а при появлении оцепления и взрывотехников якобы будет активирована взрывчатка.

Анонимы заявили, что подобные сообщения будут приходить до того момента, пока бизнесмн Константин Малофеев не вернет "долг 120 биткойнов, украденных с биржи WEX".

Предположительно, после этого из-за похожих новостей из зданий минимум трех районных судов Петербурга также начали эвакуировать людей. Ведется осмотр помещений.

Ранее мы сообщали о том, что бард Нельсон прокомментировал снос своего знаменитого двора.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга