Нельсон прокомментировал снос своего знаменитого двора

Барда никто не предупредил о вывозе инсталляций.

Сегодняшним днем на улице Полозова, 6, начал исчезать небезызвестный двор Нельсона, местная арт-площадка для ярких фотографий и экскурсий. Во дворе остались только исписанные граффити стены – машины и инсталляции вывезли рабочие.

Официальное голосование о сносе двора, согласно бюллетеням, должно было идти до 10 декабря, однако за цветную площадку местная администрация взялась уже сегодня. Свой еще не заполненный бюллетень Piter.TV показала одна из местных жительниц. Она против уничтожения местной достопримечательности, но вынуждена наблюдать ее исчезновение без проведенного голосования. Почти две недели, которые могли бы решить судьбу двора, администрация просто отняла у жителей.

Также выяснилось, что закрашивать граффити на Полозова, 6, чиновники собирались за счет выделенных на капремонт средств. По словам нашей собеседницы, жители ждут этого ремонта уже три года.

Сам Нельсон, создатель яркой площадки, признался, что вывоз арт-объектов стало для него неожиданностью, его не предупредили о разборке двора. Он вышел на шум и увидел представителей ЖКХ и администрации.

Выяснилось, что они пршли забрать автохлам. Начали инсталляции убирать, кто-то дозвонился до администрации и там сказали, что убирать нужно только машины. – сказал Нельсон.

Бард не знает, будет ли он восстанавливать площадку. Ответа на свое письмо губернатору о судьбе своего цветного детища он пока так и не получил.

Видео: Piter.TV