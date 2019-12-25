Во "дворе Нельсона" на Петроградке продолжают появляться рисунки

Нельсон не боится, что его творчество вновь закрасят.

Во дворе дома №6 на улице Полозова, получившего название "двора Нельсона", появились новые рисунки. Обновленные фасады заснял корреспондент Piter.TV.

На стенах горожане могут увидеть яркие фрукты, цветы и существ ― кота и "элифанта" (слона). Некоторые части дома украсили философские фразы вроде "Выбора нет" и "Живи с улыбкой и благодарностью к создателю".

Большинство рисунков появились еще зимой. Тогда Piter.TV сделал сюжет про обновленный дворик. Сам художник, Нельсон, считает, что изображения на стенах домов вернули местным жителям радость.

Ранее во дворе были другие рисунки и объекты, однако их закрасили и уничтожили. Работы начались летом 2020-го года. Разукрашенные фасады нравятся многим жителям, но не всем. Некоторые оставляли жалобы.

Фото: Piter.TV