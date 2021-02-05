Дворик Нельсона вновь обрел краски

Спустя пол года после ликвидации всех рисунков на фасадах

"Дворик Нельсона" на Полозова, 6, в Петроградском районе снова ожил и обрел краски. Бард и художник Нельсон вновь взялся за кисти, несмотря на недовольство некоторых жителей.

Во дворе появилось изображение слона, цветов, фруктов и большого черного кота. Сам художник признается, что украшать двор его побудили "грустные глаза" туристов.

Я собирался по весне заняться восстановлением рисунков во дворе. У меня есть друзья художники, вместе с ними недели за две мы бы нарисовали новые изображения. Однако перед новым годом сюда приезжали с разных городов туристы. И у них такие печальные взгляды были, что мне аж жутко стало. Ну и я нарисовал в одной из арок сначала гвоздику большую, а потом продолжил. Сразу же все, кто знает об этом дворе воспряли. Стоит заметить, что знают о нем многие, а на Петроградке все им вообще гордятся. В общем радость вернулась к людям, как будто бы они вернули то, что когда-то потеряли. Нельсон, бард, художник

Новых "санкций" в отношении своего творчества не боится. Считает, что бюрократия и корыстные цели, которые преследуют некоторые сотрудники ТСЖ - "естественное проявление жизни".

Напомним, что Двор Нельсона начали разбирать еще в июле прошлого года.

Фото и видео: Piter.TV