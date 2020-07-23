Почему в Петербурге разбирают двор Нельсона: взгляд Piter.TV

Мы поговорили с бардом Нельсоном, который украсил двор на Полозова, 6.

В Петроградском районе начали разбирать разноцветный "двор Нельсона". Почти все арт-объекты убрали со двора, начали закрашивать рисунки и надписи. Рабочие заявили, что демонтировать арт-объекты было решено после общедомового голосования.

Был триколор в виде пирамиды, а там я нарисовал карту России и написал "Золотая Русь". Это было в таком обереге желто-черном, схоже с имперским флагом. Я так и предполагал, что это имперский дух России. Нельсон, автор рисунков, бард



Администрация района не планирует выселять барда из подвала, в котором он живет уже 9 лет.

По словам Нельсона, против творчества во дворе настроена управляющая домом. Бард считает, что вместо него придут новые художники, и двор так и останется уникальным.

Фото и видео: Piter.TV