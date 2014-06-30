"Жилкомсервис №2" накажут за обрушение фасада особняка Салова

Госжилинспекция Петербурга выявила нарушения в работе "Жилкомсервиса №2" после падения части фасада исторического здания. В результате инцидента пострадал прохожий, которого госпитализировали с травмой головы.

Контролирующие органы Петербурга инициировали процедуру привлечения к ответственности ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района". Поводом для разбирательства послужило обрушение фрагмента фасада особняка Салова, расположенного на Большой Морской улице.

Совместная проверка Государственной жилищной инспекции и районной прокуратуры установила факты ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Специалисты зафиксировали несоблюдение лицензионных требований, предъявляемых к управляющим организациям. Также были нарушены правила технической эксплуатации жилого фонда.

Инцидент произошел 11 марта. Обвалившаяся часть фасада травмировала случайного прохожего. Мужчина получил удар по голове и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время решается вопрос о применении санкций к управляющей компании за ведение деятельности с нарушением условий лицензирования.

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга