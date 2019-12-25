Метро придет к "Морскому фасаду": в Петербурге обсуждают строительство новых станций

Если работы будут идти по намеченному графику, новые станции могут открыться примерно в течение восьми лет.

Планы развития петербургского метро обсудили во время прямой линии городского правительства на телеканале "Санкт-Петербург". О том, какие станции могут появиться в ближайшие годы, рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

По его словам, сейчас город сосредоточен на развитии Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Эта линия должна соединить несколько районов города и обеспечить удобный доступ к подземке для большого числа жителей — по оценкам, речь идет примерно о полутора миллионах человек.

Как отметил портал "Строительный Петербург", работа над проектом уже продвигается. Полтора года назад на новой линии была открыта станция Горный институт". После запуска она быстро стала востребованной у пассажиров и показала, что развитие этого направления необходимо городу.

Следующий этап связан с развитием метро на Васильевском острове. В перспективе здесь могут появиться станции "Морской фасад" и "Гавань". Сейчас уже утвержден общий проект планировки территории для будущей линии. В ближайшее время власти планируют утвердить документацию, связанную со строительством тоннелей и подготовкой площадок для вестибюлей.

Если работы будут идти по намеченному графику, новые станции могут открыться примерно в течение восьми лет.

Фото: Piter.tv