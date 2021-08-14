Уличного художника Нельсона хотят выгнать из подвала на Полозова

Он просит главу города обратить внимание на ситуацию.

Бард Нельсон, известный создатель "двора Нельсона" на Петроградской стороне, обратился к губернатору Александру Беглову на своей странице в "ВКонтакте". Он рассказал, что его хотят выселить из подвала на Полозова, 8, где он живет 11 лет.

До недавнего времени отношение администрации района было положительным и искренней моральной поддержкой, но увы всё изменилось и сегодня из жилищного агентства пришло уведомление освободить подвальное помещение в котором нахожусь с общего согласия жителей многоквартирного дома, утверждённый протоколом собрания. написал Нельсон.

Он также отметил, что двор необходимо сохранить, так как его яркое оформление любят многие горожане. Двор с граффити стал одним из экскурсионных маршрутов Петроградского района. Его неоднократно закрашивали и разбирали. Нельсон надеется, что за ним все же оставят права проживания в подвальном помещении.

Фото: Piter.tv