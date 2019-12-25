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На Большой Озерной выселили арендатора, который задолжал более миллиона
Сегодня, 11:42
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На Большой Озерной выселили арендатора, который задолжал более миллиона

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Ранее с юрлицом был заключен договор аренды. Затем он продолжил занимать участок на незаконных основаниях.

На Большой Озерной улице демонтировали павильон ресторана и бетонный пандус для размещения летнего кафе. Общая площадь занимаемой территории составила 500 кв. метров. 

Решение о судьбе объекта принимала рабочая группа по вопросам повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга. Ранее юрлицо заключило с городом договор об аренде, однако предприниматель выходил за разрешенные по площади границы. Кроме того, он не оплачивал аренду, из-за чего договор был расторгнут. У юрлица было время, чтобы самостоятельно освободить участок. Сумма долга составила 1,3 млн рублей. 

Бывшему арендатору назначили штраф в 90 тысяч рублей. Кроме того, ему придется заплатить за принудительные работы по демонтажу. 

Фото: комитет по контролю за имуществом

Теги: аренда, выселение, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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