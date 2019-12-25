На Большой Озерной выселили арендатора, который задолжал более миллиона

Ранее с юрлицом был заключен договор аренды. Затем он продолжил занимать участок на незаконных основаниях.

На Большой Озерной улице демонтировали павильон ресторана и бетонный пандус для размещения летнего кафе. Общая площадь занимаемой территории составила 500 кв. метров.

Решение о судьбе объекта принимала рабочая группа по вопросам повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга. Ранее юрлицо заключило с городом договор об аренде, однако предприниматель выходил за разрешенные по площади границы. Кроме того, он не оплачивал аренду, из-за чего договор был расторгнут. У юрлица было время, чтобы самостоятельно освободить участок. Сумма долга составила 1,3 млн рублей.

Бывшему арендатору назначили штраф в 90 тысяч рублей. Кроме того, ему придется заплатить за принудительные работы по демонтажу.

Фото: комитет по контролю за имуществом