На Петроградке продолжают уничтожать "дворик Нельсона"

Работы начались еще в июле.

В Петербурге продолжают закрашивать дворик Нельсона на улице Полозова, 6. Яркие граффити закрашивают светлой однотонной краской. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Разговоры о сносе двора начались еще осенью прошлого года. Часть местных жителей высказалась против разукрашенного двора. В ноябре часть объектов демонтировали. Затем пришла очередь и ярких фасадов. Сам Нельсон отметил, что закрашивание пришлось перенести из-за пандемии коронавируса: так бы от дворика ничего не осталось еще в феврале.

Ранее Piter.TV пообщался с автором дворика ― Нельсоном.

Фото: Piter.TV