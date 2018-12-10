Власти планируют демонтировать "Дворик Нельсона"

Красочный уголок во дворе в Петроградском районе рискует исчезнуть.

"Дворик Нельсона" на улице Полозова, 6, созданный усилиями местного художника и горожан, может исчезнуть из серых закоулков. Место, привлекающее к себе туристов и петербуржцев за фотографиями, рискует исчезнуть от "рук" "Жилкомсервиса № 1 Петроградского района". Организация планирует провести 8 ноября голосование с местными жителями по вопросу "удаления граффити с фасадов и очистки территории от посторонних предметов".

Петербуржцы разделились на два лагеря. Одни не понимают, зачем петербургским дворам столь аляпистый уголок, другие встают на защиту необычного арт-объекта

"Я б тоже эту ерунду кислотную снесла. Помойка для бомжей и кошек", – Оксана Клименко.

"вот как раз пункт про "излюбленное место для туристов и любителей стрит арта" это хороший повод закрасить все нафиг бежевой краской, потому что жителям нафиг не нужны гуляющие по двору подростки",. – Дмитрий С.

Кто-то из петербуржцев в соцсетях считает, что оголение тех самых изначальных потрескавшихся стен, которые так старались скрыть под частичками уличного искусства горожане, надоумят местные власти отремонтировать и покрасить стены как следует.

К защитникам "Дворика" принадлежит и Александр Старостин, основатель музыкальной группы "Theodor Bastard". Он переживает, что двор, в котором он вырос, вернется к своему первоначальному облику, а вместо арт-объектов появится очередная парковка или мусорный бак.

"Я вырос в этих дворах и помню какое это было гопническое, уродливое и стрёмное место. Зассанное людьми и животными, с хрустящим стеклом под ногами и остовами автомобилей с мусором. Как в большинстве дворов Петроградки. Кому нужно возвращать нас в эту серую унылость? Закрасят граффити. Уберут конструкции. Стены замажут жуткой краской. Как это всё делается. И всё. Этот двор прекрасный пример: частной инициативы, радующей окружающих. Очень хотелось бы его отстоять", – Александр Старостин.

А на Херсонской улице тоже идет борьба. Активисты не хотят открытия магазина в подвале дома купца Овсянникова.

Фото: ВКонтакте