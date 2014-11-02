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В Кронштадте заработал всесезонный фонтан

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Речь идет об арт-объекте "Ледокол".

Всесезонный фонтан заработал на территории "Острова фортов" в Кронштадте. Об этом 27 декабря сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Отмечается, что арт-объект "Ледокол" напоминает корпус корабля, который пробивается сквозь лед. По внешним его граням сходит тонким слоем вода: теперь этот фонтан будет работать и в зимний период. 

Здесь же можно почитать цитаты известных людей о море и флоте. Расширяем нашу новую туристскую географию!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации. 

Видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: арт-объект, остров фортов, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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