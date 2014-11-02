В Кронштадте заработал всесезонный фонтан

Речь идет об арт-объекте "Ледокол".

Всесезонный фонтан заработал на территории "Острова фортов" в Кронштадте. Об этом 27 декабря сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Отмечается, что арт-объект "Ледокол" напоминает корпус корабля, который пробивается сквозь лед. По внешним его граням сходит тонким слоем вода: теперь этот фонтан будет работать и в зимний период.

Здесь же можно почитать цитаты известных людей о море и флоте. Расширяем нашу новую туристскую географию! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации.

Видео: Telegram / Пиотровский Online