В Кронштадте заработал всесезонный фонтан

Всесезонный фонтан заработал на территории "Острова фортов" в Кронштадте. Об этом 27 декабря сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Отмечается, что арт-объект "Ледокол" напоминает корпус корабля, который пробивается сквозь лед. По внешним его граням сходит тонким слоем вода: теперь этот фонтан будет работать и в зимний период.
Здесь же можно почитать цитаты известных людей о море и флоте. Расширяем нашу новую туристскую географию!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации.
Видео: Telegram / Пиотровский Online
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