В Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации

"Невская застава" имеет две винторулевые колонки, обеспечивающие необходимую для работы на реке маневренность.

В доке на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге завершили ремонт винтов ледокола "Невская застава", рассказали 26 ноября в Смольном.

Уточняется, что "Невская застава" имеет две винторулевые колонки, обеспечивающие необходимую для работы на реке маневренность. Мощность главных двигателей – 3,6 тыс. лошадиных сил.

Ледокол вернули на место постоянного базирования, теперь он готов к выполнению задач по обеспечению экологической безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации.

Благодарю руководство и коллектив Канонерского судоремонтного завода за оказанное содействие и оперативность! Испытания и тестирования, проведенные после ремонта, показали, что судно готово к безопасной эксплуатации в зимний период. Кирилл Соловейчик, врио председателя комитета по природопользованию Петербурга

Ранее на Piter.TV: атомный ледокол "Чукотка" спустят на воду на Балтийском заводе 6 ноября.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик