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В Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации
Сегодня, 10:41
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В Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации

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"Невская застава" имеет две винторулевые колонки, обеспечивающие необходимую для работы на реке маневренность.

В доке на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге завершили ремонт винтов ледокола "Невская застава", рассказали 26 ноября в Смольном. 

Уточняется, что "Невская застава" имеет две винторулевые колонки, обеспечивающие необходимую для работы на реке маневренность. Мощность главных двигателей – 3,6 тыс. лошадиных сил. 

Ледокол вернули на место постоянного базирования, теперь он готов к выполнению задач по обеспечению экологической безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Благодарю руководство и коллектив Канонерского судоремонтного завода за оказанное содействие и оперативность! Испытания и тестирования, проведенные после ремонта, показали, что судно готово к безопасной эксплуатации в зимний период.

Кирилл Соловейчик, врио председателя комитета по природопользованию Петербурга

Ранее на Piter.TV: атомный ледокол "Чукотка" спустят на воду на Балтийском заводе 6 ноября. 

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик 

Теги: зимняя навигация, ледокол невская застава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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