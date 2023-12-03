В Петербурге ледокол "Невская застава" подготовили к зимней навигации

В доке на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге завершили ремонт винтов ледокола "Невская застава", рассказали 26 ноября в Смольном.
Уточняется, что "Невская застава" имеет две винторулевые колонки, обеспечивающие необходимую для работы на реке маневренность. Мощность главных двигателей – 3,6 тыс. лошадиных сил.
Ледокол вернули на место постоянного базирования, теперь он готов к выполнению задач по обеспечению экологической безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации.
Благодарю руководство и коллектив Канонерского судоремонтного завода за оказанное содействие и оперативность! Испытания и тестирования, проведенные после ремонта, показали, что судно готово к безопасной эксплуатации в зимний период.
Кирилл Соловейчик, врио председателя комитета по природопользованию Петербурга
Ранее на Piter.TV: атомный ледокол "Чукотка" спустят на воду на Балтийском заводе 6 ноября.
Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все