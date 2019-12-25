Атомный ледокол "Чукотка" спустят на воду на Балтийском заводе 6 ноября

Новый ледокол способен проводить крупные суда через льды, участвовать в спасательных операциях и работать как в открытых водах, так и на мелководье.

В среду, 6 ноября, в Петербурге состоится церемония спуска на воду атомного ледокола "Чукотка", который строится на Балтийском заводе по заказу Росатома, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Атомный ледокол "Чукотка" – четвертая единица проекта 22220, являющаяся одним из самых мощных и больших ледокольных судов в мире. Этот ледокол играет ключевую роль в поддержании круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, что способствует освоению арктического региона.

Новый ледокол способен проводить крупные суда через льды, участвовать в спасательных операциях и работать как в открытых водах, так и на мелководье. Судно оснащено уникальными функциями, имеющими стратегически важное значение для развития северных регионов, поддержания судоходства и укрепления независимости России в Арктике.

Три предыдущих судна серии 22220 – "Арктика", "Сибирь" и "Урал" – уже введены в эксплуатацию и эффективно работают в полярных водах, обеспечивая круглогодичное движение по Северному морскому пути. В данный момент на Балтийском заводе, наряду с "Чукоткой", строятся еще три ледокола – "Якутия", "Ленинград" и "Сталинград".