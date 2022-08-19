Боевой ледокол "Иван Папанин" передать ВМФ летом 2025 года

Перед передачей ледокол пройдет ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Первый боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 ("Арктика"), построенный на Адмиралтейских верфях, планируется передать заказчику летом 2025 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора верфи Андрей Быстров в честь 320-летнего юбилея предприятия.

Быстров отметил, что перед передачей ледокол пройдет ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Эти испытания продлятся не менее трех месяцев.

Ранее стало известно, что "Иван Папанин" начал заводские ходовые испытания примерно в июне. Минобороны РФ сообщило, что экипаж патрульного корабля ледового класса прошел специальную подготовку, включая эксплуатацию техники и вооружения в арктических условиях. Для тренировки были использованы учебно-тренажерные комплексы, позволяющие отрабатывать различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.