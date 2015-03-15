День морской пехоты намерены учредить в Петербурге

В ЗакСе отметили, что история ВМФ и Санкт-Петербурга тесно связаны.

Законодательное собрание -Петербурга одобрило законопроект, предусматривающий добавление в календарь городских праздников Дня морской пехоты, который в России отмечают 27 ноября, пишет "Петербургский дневник".

Эту инициативу выдвинули представители Санкт-Петербургского морского собрания.

В ЗакСе отметили, что история ВМФ и Санкт-Петербурга тесно связаны. Город более трех столетий является морской столицей России, на его верфях продолжают строить современные суда, а также расположены ключевые военно-морские образовательные учреждения. Введение Дня морской пехоты в календарь городских праздников поможет организовать торжества и способствовать популяризации героического наследия ВМФ.

Законопроект будет представлен на рассмотрение депутатам петербургского парламента.

Фото: Piter.tv (архив)