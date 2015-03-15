День морской пехоты намерены учредить в Петербурге

Законодательное собрание -Петербурга одобрило законопроект, предусматривающий добавление в календарь городских праздников Дня морской пехоты, который в России отмечают 27 ноября, пишет "Петербургский дневник".
Эту инициативу выдвинули представители Санкт-Петербургского морского собрания.
В ЗакСе отметили, что история ВМФ и Санкт-Петербурга тесно связаны. Город более трех столетий является морской столицей России, на его верфях продолжают строить современные суда, а также расположены ключевые военно-морские образовательные учреждения. Введение Дня морской пехоты в календарь городских праздников поможет организовать торжества и способствовать популяризации героического наследия ВМФ.
Законопроект будет представлен на рассмотрение депутатам петербургского парламента.
Фото: Piter.tv (архив)
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