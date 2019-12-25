Зимняя навигация на аэролодках стартует в Петербурге в январе

Запуск первого рейса намечен на конец января 2025 года. Подробное расписание и цена билетов станут известны позже.

В январе 2025 года в Петербурге стартует зимняя навигация. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич.

По информации "Фонтанки", ири скоростных судна на воздушной подушке, принадлежащих компании "Нева Тревел", начнут выполнять экскурсионно-прогулочные маршруты по центральной части Невы. Эти аэролодки, каждая из которых рассчитана на десять пассажиров, будут отправляться от причала "Фрегат Благодать".Прогулки по маршруту займут около 25-30 минут. За это время туристы смогут полюбоваться основными достопримечательностями города, такими как Петропавловская крепость и Эрмитаж.

Запуск первого рейса намечен на конец января 2025 года. Подробное расписание и цена билетов станут известны позже.

Ранее мы сообщили о том, что ночь в отелях Петербурга подорожала на новогодних праздниках.

Фото: пресс-служба "Нева Тревел"