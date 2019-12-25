Ночь в отелях Петербурга подорожала на новогодних праздниках

Петербург занял вторую строчку среди наиболее востребованных направлений для празднования Нового года, уступив лидерство только Москве.

Средняя цена на ночь в петербургских отелях в период новогодних праздников достигла отметки в 6,5 тыс. рублей, что на 10% выше показателей предыдущего года (5,9 тыс. рублей), сообщили "ДП" в пресс-службе сервиса "Островок".

Петербург занял вторую строчку среди наиболее востребованных направлений для празднования Нового года, уступив лидерство только Москве. Интересно, что жители самого Петербурга чаще всего бронировали гостиницы именно в столице на период с 28 декабря по 12 января.

В сервисе OneTwoTrip отметили, что на Петербург пришлось 16,4% от общего числа внутренних бронирований, что свидетельствует о небольшом снижении спроса на 9% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость проживания в отелях Северной столицы составила 10 тыс. рублей за ночь. Примечательно, что гости стали на 35% чаще останавливаться в отелях категории четыре звезды, которые теперь составляют 39% от всех бронирований (против 29% в предыдущем году).

Генеральный менеджер бутик-отеля Glinz by Ginza Project Виктория Борлюк подчеркнула, что большинство отелей применяют динамическое ценообразование. Обычно цены на новогодний период открываются по тарифу раннего бронирования, а по мере заполнения номеров стоимость возрастает.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург обогнал Москву по стоимости проживания в дорогих отелях.

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