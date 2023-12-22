Буксир-ледокол "Невская застава" проверил ледовую обстановку на Неве

Специализированное судно проверило центральную часть города от Смольной набережной до Медного всадника.

Буксир-ледокол "Невская застава" 21 февраля совершил плановый рейд по мониторингу ледовой обстановки на Неве в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специализированное судно проверило центральную часть города от Смольной набережной до Медного всадника. Установлено, что ледовая обстановка на участке нормальная, угрозы подтопления территорий нет.

Ледокол прокладывает каналы для судов и предотвращения зажорных наводнений. "Невская застава" пробивает в скоплении льда каналы и таким образом повышает пропускную способность русла.

Судно провело немало успешных операций. В мае 2017 года ледокол помог судам на Онежском озере, где была сложная ледовая обстановка. Часть льда из-за ветра скопилась в устье Вытегры, и это осложняло навигацию. Ледокол освободил 127 судов.

В декабре прошлого года сухогруз застрял недалеко от Дворцовой набережной. Провести его смогла лишь "Невская застава".

Ранее мы рассказывали о том, что в строительстве опор Большого Смоленского моста участвует ледокол "Невская застава".

Фото: пресс-служба Смольного