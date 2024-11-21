Уровень воды в Петербурге резко поднялся до 149 см

Североатлантический циклон "Бернвард" принес в Петербург штормовой ветер.

Уровень воды в реке Неве в Санкт-Петербурге поднялся до 149 см, сообщает ФБУ "Администрация „Волго-Балт"". Отметка находится всего на 12 см ниже порога начала наводнения, однако в Дирекции КЗС города уверили, что критического подъема воды не ожидается.

Под влиянием североатлантического циклона "Бернвард" в городе наблюдается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и порывистым ветром. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", скорость ветра составляет 4–7 м/с с порывами до 14–19 м/с в течение дня. Температура воздуха — 15,5 градуса тепла, атмосферное давление ниже нормы.

В связи со штормовым предупреждением до 0:00 23 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В городе закрыты сады и скверы, в том числе Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе, а также Баболовский парк и переправа на остров Ореховый.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снег с улиц будут убирать 1684 машины и тысячи рабочих.

Фото: Piter.TV