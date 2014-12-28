В Неве в Петербурге уровень воды достиг 123 сантиметров

Из-за повышения уровня воды городскую дамбу закрывать не планируют.

К 16:00 23 октября уровень воды в Неве в Петербурге достиг отметки в 123 сантиметра. Показатель зафиксировали на набережной Лейтенанта Шмидта, рассказали на сайте ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Из-за повышения уровня воды городскую дамбу закрывать не планируют. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов и прогнозировал 120-130 сантиметров.

Дирекция КЗС Петербурга следит за уровнем воды. Уровень наводнения начинается с отметки в 160 сантиметров.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)