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В Неве в Петербурге уровень воды достиг 123 сантиметров
Сегодня, 16:53
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В Неве в Петербурге уровень воды достиг 123 сантиметров

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Из-за повышения уровня воды городскую дамбу закрывать не планируют.

К 16:00 23 октября уровень воды в Неве в Петербурге достиг отметки в 123 сантиметра. Показатель зафиксировали на набережной Лейтенанта Шмидта, рассказали на сайте ФБУ "Администрация "Волго-Балт". 

Из-за повышения уровня воды городскую дамбу закрывать не планируют. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов и прогнозировал 120-130 сантиметров. 

Дирекция КЗС Петербурга следит за уровнем воды. Уровень наводнения начинается с отметки в 160 сантиметров. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: кзс петербурга, уровень воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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