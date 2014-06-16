Дирекция КЗС пока не будет закрывать дамбу из-за повышения уровня воды

Уровень наводнения начинается с отметки 1 м 60 см.

Пока не планируется закрывать петербургскую дамбу из-за увеличения уровня воды. Эта информация была получена "Петербургским дневником" от пресс-службы Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Сегодня утром в западной части Финского залива поднялся ветер, что привело к увеличению уровня воды в городе. Согласно прогнозам главного синоптика Александра Колесова, к 15-16 часам вода может подняться до отметки 120–130 см. Однако дамба остается открытой.

Дирекция КЗС следит за уровнем воды, но пока ее уровень не достиг нужной отметки для закрытия. Уровень наводнения начинается с отметки 1 м 60 см.