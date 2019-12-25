  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уровень воды в Неве поднялся на 2 метра
Сегодня, 11:14
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Уровень воды в Неве поднялся на 2 метра

0 0

Вода вновь пошла на город с Балтики.

Ночью 21 ноября циклон вышел на территорию Финляндии, поменял направление ветра в Петербурге на южное, юго-западное, и вода вновь пошла на город с Балтики, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и не частая в Санкт-Петербурге. 

Александр Колесов, синоптик 

На фотографии показан утренний подъем воды с отметкой в 130 сантиметров. 

Так что достаем фотоаппараты и наблюдаем подъем воды в городе. Но надо торопиться: уровень воды уже почти достиг максимума и сейчас начнет снижаться. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее, вечером 20 ноября, в Неве снизился уровень воды, из-за чего крейсер "Аврора" сел на мель. 

Фото: Telegram / Александр Колесов 

Теги: нева, уровень воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии