Уровень воды в Неве поднялся на 2 метра

Вода вновь пошла на город с Балтики.

Ночью 21 ноября циклон вышел на территорию Финляндии, поменял направление ветра в Петербурге на южное, юго-западное, и вода вновь пошла на город с Балтики, рассказал синоптик Александр Колесов.

Получается интересная картина. Ветра нет, а уровень воды в городе поднимается, но это классическая картина, пусть и не частая в Санкт-Петербурге. Александр Колесов, синоптик

На фотографии показан утренний подъем воды с отметкой в 130 сантиметров.

Так что достаем фотоаппараты и наблюдаем подъем воды в городе. Но надо торопиться: уровень воды уже почти достиг максимума и сейчас начнет снижаться. Александр Колесов, синоптик

Ранее, вечером 20 ноября, в Неве снизился уровень воды, из-за чего крейсер "Аврора" сел на мель.

Фото: Telegram / Александр Колесов