В Петербурге снег с улиц будут убирать 1684 машины и тысячи рабочих

В платных парковках добавят 30 спецбригад.

В Петербурге завершают подготовку к зиме — в уборке улиц задействуют почти 1700 единиц техники, сотни новых машин и тысячи сотрудников, сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем телеграм-канале.

На заседании правительства Санкт-Петербурга представили план работы коммунальных служб в зимний период. По словам Сергея Петриченко, все основные подготовительные мероприятия выполнены, остались лишь финальные этапы. Для уборки улиц подготовлено 1684 единицы техники, из которых 99% могут выйти на линию. Дополнительно запланировано приобретение 79 машин, 36 уже поступили. Укомплектованность персонала составляет 93% среди водителей, 82% среди механизаторов и 78% среди работников ручного труда.

В случае обильных снегопадов к работе дополнительно привлекут до 578 машин и 1200 сотрудников по договорам с внешними организациями. Особое внимание уделят платным парковкам, где число бригад увеличат до 30. Для обработки дорог закупается около 168 тыс. тонн соли и 68 тыс. тонн песка, из которых часть уже доставлена. Также готовится 5350 тонн реагентов для "антигололедных" растворов.

В обслуживании улично-дорожной сети общей площадью 60 млн кв. м задействованы 4 городских учреждения и 4 подрядные организации. Снег будут вывозить на 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных объектов "Водоканала".

Фото: Телеграм/Сергей Петриченко