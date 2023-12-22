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В строительстве опор Большого Смоленского моста участвует ледокол "Невская застава"
Сегодня, 19:06
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В строительстве опор Большого Смоленского моста участвует ледокол "Невская застава"

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Ледокол занимается формированием майны – большой проруби, освобождением Невы от льда, обеспечением безопасности работ в условиях сильного течения.

В строительстве опор Большого Смоленского моста задействован буксир-ледокол "Невская застава". Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

Ледокол занимается формированием майны – большой проруби, освобождением Невы от льда, обеспечением безопасности работ в условиях сильного течения. Кроме того, наличие поворотных рулевых колонок позволяет "Невской заставе" практически на месте разворачиваться на 360 градусов, а подъемно-спускная конструкция ходовой рубки дает возможность работать под закрытыми мостами Петербурга. 

"Невская застава" трудится круглый год. Зимой ледокол предотвращает скопления льда, ликвидирует разливы нефти и прокладывает каналы для проводки судов.

Ранее на Piter.TV: петербургские инженеры представили обновленный тротуарный ледокол.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: большой смоленский мост, ледокол невская застава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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