Петербургские инженеры представили обновленный тротуарный ледокол

Устройство весит 80 килограммов, его хватает на два часа работы.

Петербургские инженеры создали устройство, которое помогает бороться со льдом. Прибор может разбивать слой наледи толщиной 20 сантиметров. Об этом рассказали в эфире телеканала "Мир-24".

Тротуарный ледокол будет избавляться от льда с городской плитки и асфальта. Устройство весит 80 килограммов, его хватает на два часа работы.

Принцип работы прибора следующий: он срезает наледь и измельчает ее в мелкую крошку. Ледокол заменяет пятерых рабочих.

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Фото: Piter.TV