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Петербургские инженеры представили обновленный тротуарный ледокол
Сегодня, 16:54
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Петербургские инженеры представили обновленный тротуарный ледокол

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Устройство весит 80 килограммов, его хватает на два часа работы.

Петербургские инженеры создали устройство, которое помогает бороться со льдом. Прибор может разбивать слой наледи толщиной 20 сантиметров. Об этом рассказали в эфире телеканала "Мир-24". 

Тротуарный ледокол будет избавляться от льда с городской плитки и асфальта. Устройство весит 80 килограммов, его хватает на два часа работы. 

Принцип работы прибора следующий: он срезает наледь и измельчает ее в мелкую крошку. Ледокол заменяет пятерых рабочих. 

Ранее на Piter.TV: создание единой системы уборки улиц Петербурга займет 1,5 года.

Фото: Piter.TV

Теги: тротуарный ледокол, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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