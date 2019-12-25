С начала теплого сезона на уборку петербургских улиц ушло 1,5 млн кубометров воды

Сейчас держат все еще летний темп, но уже за счет усиленной мойки.

С начала теплого сезона дорожные учреждения Петербурга потратили на уборку улиц 1,5 млн кубометров воды. Такой объем был использован для приведения в порядок магистралей и площадей, пешеходных зон, ограждений, островков безопасности, шумозащитных экранов, урн и остановок, рассказал глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко 14 сентября.

Сейчас держат все еще летний темп, но уже за счет усиленной мойки. Работы добавили неблагоприятные погодные условия. Ветры сбивают на проезжую часть листву, траву и остатки цветов, а дожди все это размачивают.

Пока в течение суток у нас держатся устойчивые положительные температуры воздуха, будем продолжать использовать воду. Чтобы содержать в достойном, опрятном виде наш большой город, лучшего средства пока не придумано. Сергей Петриченко, председатель комблага

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Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко