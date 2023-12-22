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Создание единой системы уборки улиц Петербурга займет 1,5 года
Сегодня, 11:46
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Создание единой системы уборки улиц Петербурга займет 1,5 года

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Градоначальник подчеркнул, что Петербург постепенно восстанавливает единую систему благоустройства, уборки улиц и жилых территорий.

В Петербурге система Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) переводится в городское управление, заявил губернатор Александр Беглов по итогам посещения склада Жилищного агентства в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Склад отремонтировали, и теперь его используют для хранения спецодежды дворников и механизаторов, противогололедной смеси и уборочного инвентаря. Градоначальник подчеркнул, что Петербург постепенно восстанавливает единую систему благоустройства, уборки улиц и жилых территорий. Эту работу намерены завершить за 1,5 года.

В городское управление переходят Жилищные агентства. Мы создаем соответствующую инфраструктуру, повышаем зарплату  дворникам, обеспечиваем  спецодеждой и инвентарем, ремонтируем помещения, создаем надлежащие  бытовые условия, в том числе оборудуем душевые.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство в петербурге, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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