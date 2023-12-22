Создание единой системы уборки улиц Петербурга займет 1,5 года

Градоначальник подчеркнул, что Петербург постепенно восстанавливает единую систему благоустройства, уборки улиц и жилых территорий.

В Петербурге система Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) переводится в городское управление, заявил губернатор Александр Беглов по итогам посещения склада Жилищного агентства в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Склад отремонтировали, и теперь его используют для хранения спецодежды дворников и механизаторов, противогололедной смеси и уборочного инвентаря. Градоначальник подчеркнул, что Петербург постепенно восстанавливает единую систему благоустройства, уборки улиц и жилых территорий. Эту работу намерены завершить за 1,5 года.

В городское управление переходят Жилищные агентства. Мы создаем соответствующую инфраструктуру, повышаем зарплату дворникам, обеспечиваем спецодеждой и инвентарем, ремонтируем помещения, создаем надлежащие бытовые условия, в том числе оборудуем душевые. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Особый акцент сделают на логистике вывоза снега.

Ранее на Piter.TV: Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков.

Фото: Piter.TV