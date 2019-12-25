Диваны и шахматные столы: в Московском районе благоустроили сквер "Южная роща"

Там проложили дорожки, поставили новые скамейки и урны.

Сквер "Южная роща" преобразили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Как отметили в пресс‑службе Смольного, обновление территории сделает комфортнее прогулки горожан и путь к станции метро.

Сквер площадью 2,1 га расположен в удобной локации — между улицей Типанова, Московским проспектом, Алтайской улицей и Демонстрационным проездом, рядом с подземным переходом к станции метро "Московская".

В ходе благоустройства в сквере проложили новые дорожки, установили элементы уличной мебели и позаботились об озеленении. Для комфортного отдыха петербуржцев разместили 17 скамеек со спинками и поручнями, а также 7 кресел и 7 диванов с маятниковым ходом.

Любителям настольных игр понравятся три шахматных стола, а поддерживать чистоту помогут 20 новых урн. Также важной частью благоустройства стало озеленение. В "Южной роще" высадили 32 дерева, свыше 3400 кустарников и более 3 тыс. цветов

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Фото: пресс-служба Смольного