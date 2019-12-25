  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вандалы повредили сердце с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади
Сегодня, 19:30
163
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Вандалы повредили сердце с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади

0 0

Объект "Двойные сердца" установили на этой неделе.

В Петербурге вандалы повредили арт-объект в виде сердца с надписью  "Мариуполь". Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают.  Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, объект "Двойные сердца" установили на Дворцовой площади на этой неделе. Власти надеялись на симпатию горожан к инсталляции. 

Ранее на Piter.tv: депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале заявил, что денег на уборку снега в Петербурге не хватает из-за многомиллионных трат на Мариуполь.

Фото: Телеграм /  Кровавая барыня

Теги: арт-объект, вандалы, дворцовая площадь, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии