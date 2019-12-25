Вандалы повредили сердце с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади

Объект "Двойные сердца" установили на этой неделе.

В Петербурге вандалы повредили арт-объект в виде сердца с надписью "Мариуполь". Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, объект "Двойные сердца" установили на Дворцовой площади на этой неделе. Власти надеялись на симпатию горожан к инсталляции.

Ранее на Piter.tv: депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале заявил, что денег на уборку снега в Петербурге не хватает из-за многомиллионных трат на Мариуполь.

Фото: Телеграм / Кровавая барыня