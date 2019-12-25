Вандалы повредили сердце с надписью "Мариуполь" на Дворцовой площади

В Петербурге вандалы повредили арт-объект в виде сердца с надписью "Мариуполь". Инсталляцию в честь побратимства уже разбирают. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
Напомним, объект "Двойные сердца" установили на Дворцовой площади на этой неделе. Власти надеялись на симпатию горожан к инсталляции.
Ранее на Piter.tv: депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале заявил, что денег на уборку снега в Петербурге не хватает из-за многомиллионных трат на Мариуполь.
Фото: Телеграм / Кровавая барыня
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