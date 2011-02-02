Вишневский: денег на уборку снега в Петербурге не хватает из-за многомиллионных трат на Мариуполь

Вишневский подчеркивает, что "деньги, направленные из бюджета Санкт-Петербурга в ГУДП "Центр" для уборки Петербурга, потратили в Мариуполе".

В Петербурге средств на уборку снега не хватает из-за трат на восстановление Мариуполя. Об этом 13 декабря пишет депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем телеграм-канале.

Об этом стало известно во время судебного разбирательства. Три года назад петербурженка упала на заледенелой улице и сломала ногу. Она подала в суд на ответственное за уборку городское предприятие "Центр" (подведомственно комитету по благоустройству). Суд обязал ответчика выплатить женщине 300 тысяч рублей.

В свою очередь ГУДП "Центр" подало апелляцию на это решение. Он попросил уменьшить размер компенсации, потому что у него "тяжёлое материальное положение". В апелляционной жалобе, на которую ссылается Вишневский, коммунальщики сообщили, что убытки "Центра" за первое полугодие 2022 года составили 269 млн рублей.

По данным депутата, едва ли не главная причина убытков – более 100 млн рублей ушло на "работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь".

Коммунальщики объяснили, что 100 млн рублей Мариуполю выделили по распоряжению комблага Петербурга от 15 июня 2022 года. Отметим, что официально Мариуполь в состав России включили 30 сентября.

Вишневский подчеркивает, что "деньги, направленные из бюджета Санкт-Петербурга в ГУДП "Центр" для уборки Петербурга, потратили в Мариуполе". По его словам, о существовании этого распоряжение комблага и что по нему могут тратить городские деньги в Мариуполе, ему сообщили еще в сентябре.

Вишневский запросил распоряжение у комитета, но ему отказались его предоставить, сославшись, что это "внутренний документ", и носит "рекомендательный характер". Раскрыть суть документа депутату отказался и вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Фото: Piter.tv

